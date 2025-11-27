Россия
08:15, 27 ноября 2025Россия

Российскую восьмиклассницу избили в интернате

В Уфе восьмиклассницу избили старшеклассницы в интернате №3
Майя Назарова

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Уфе восьмиклассницу избили старшеклассницы в интернате №3. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным российского издания, подросток дежурила в школе, когда на нее напали десятиклассницы. Они сначала оскорбляли младшую, а затем стали наносить ей удары по всему телу.

Родители пострадавшей, узнав о случившемся, быстро ее забрали. В травпункте у несовершеннолетней выявили ссадины и ушибы.

Семья школьницы обратилась в полицию. Директор уфимского интерната отказалась комментировать произошедшее.

До этого сообщалось, что в Краснодаре 16-летняя девушка с выбитыми зубами организовала «бойцовский клуб».

