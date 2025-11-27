Мир
18:57, 27 ноября 2025Мир

Стали известны авторы мирного плана Трампа по Украине

Axios: Мирный план Трампа по Украине составили Уиткофф и Кушнер
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине составили спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Уиткофф и Кушнер составили первоначальный вариант 28-пунктного плана, применив подход аналогичный тому, что они использовали в ходе ближневосточных переговоров по Газе», — говорится в публикации.

Как утверждается, первым с проектом ознакомился вице-президент США Джей Ди Вэнс, после чего он проконсультировался с госсекретарем Марко Рубио, который счел план приемлемым. Затем участники обсуждений созвали совещание в Белом доме, чтобы получить одобрение Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона в целом согласна с решениями Украины и США по американскому мирному плану, принятыми в ходе переговоров в Женеве. «В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей», — отметил глава государства.

