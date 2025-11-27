Тревел-блогер назвал самые дешевые страны для путешествий

Тревел-блогер назвал Грузию, Тунис и Марокко самыми дешевыми странами для путешествий. Об этом он написал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор материала заявил, что Грузия — лучший вариант для россиян, которые хотят улететь за границу по цене одного московского ужина. Также блогер напомнил, что сытный обед в Тбилиси обойдется туристу в три-четыре доллара (235-314 рублей), а отель в горах — от ста долларов (около девяти тысяч рублей) в расчете на неделю.

Описывая Тунис, путешественник отметил, что там трехзвездочный отель часто выглядит лучше пятизвездочной гостиницы в Египте. При этом в стране вкусная кухня, которую оценят даже гурманы, европейский сервис и пустые пляжи без толп туристов, добавил он.

«Марокко — место, где с двумя долларами ты чувствуешь себя миллионером», — написал тревел-блогер. Именно в эту стоимость может обойтись вкусный обед, пояснил россиянин.

Ранее сообщалось, что зимний отдых за рубежом для россиян подешевел. При этом из зарубежных направлений ощутимо подорожал только Вьетнам.