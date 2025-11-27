Еще в один подмосковный ребцентр для трудных подростков нагрянули силовики

Обыски прошли в красногорском ребцентре для подростков, принадлежащем Хоботовой

Сотрудники силовых структур проводят обыски еще в одном реабилитационном центре для трудных подростков. Как пишет Baza, учреждение также принадлежит Анне Хоботовой, которая объявлена в розыск из-за пыток подростков в Дедовске.

По данным издания, в этот раз речь идет о ребцентре «Шанс» в Красногорске. Предварительно, в этом рехабе, как и в Дедовске, пытали и морили голодом детей-постояльцев. Некоторые воспитанницы оказались беременны от местных сотрудников, другие — могли заразиться ВИЧ.

Как пишет Baza, одного из координаторов «Шанса» уже задержали. Его отправили под стражу после заявления матери 14-летней девочки.

О пытках подростков в подмосковном рехабе стало известно 25 ноября. По версии следствия, центр в Дедовске действовал как благотворительный фонд для помощи людям в трудной жизненной ситуации. Члены ОПГ подписывали фиктивные договоры с законными представителями детей, а затем мучили и избивали подопечных под видом «оказания помощи».

За период с августа по ноябрь в ребцентре появились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Один из потерпевших сейчас в коме.

