Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:22, 27 ноября 2025Бывший СССР

В Харьковской области ликвидировали спецгруппу иностранных наемников

ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали спецгруппу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что спецгруппу иностранных наемников уничтожили на хатненском направлении в Харьковской области. Операцию осуществил отряд «Шторм» 7-го отдельного мотострелкового полка из Калининграда. Он ликвидировал диверсионно-разведывательную группу из колумбийцев и военных ВСУ.

Известно, что во время боя российские военные захватили трофеи, среди которых вооружение, оборудование и специальный дробовик для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Safari HG-105.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в отборе наемников для ВСУ. По ее словам, поиск кандидатов ведет американская компания RMS International.

    Все новости