В Нигерии объявили чрезвычайное положение

Президент Нигерии Тинубу объявил ЧП в стране и приказал увеличить число военных

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение (ЧП), а также приказал увеличить число военных и полицейских. Об этом сообщил специальный советник по информации и стратегии главы государства Байо Онануга на своей странице в социальной сети X.

«Больше не будет мест, где могут прятаться агенты зла. Дорогие нигерийцы, это чрезвычайная ситуация в стране, и мы реагируем на нее, направляя дополнительные силы на места, особенно в районы, где существует угроза безопасности. Времена требуют, чтобы все были начеку», — говорится в публикации.

В частности, в полицию наберут дополнительно 20 тысяч человек, увеличив штат до 50 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что из католической школы в Нигерии боевики похитили 227 учеников и преподавателей.