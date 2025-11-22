Более 200 учеников похитили из католической школы Нигерии

AFP: Боевики похитили 215 учеников и 12 педагогов из католической школы Нигерии

Из католической школы в Нигерии боевики похитили 227 учеников и преподавателей. Об этом передает агентство AFP со ссылкой на представителя Христианской ассоциации Нигерии.

Известно, что похищение произошло в школе Святой Марии в штате Нигер. Все 215похищенных учеников были девочками. Кроме того, боевики захватили 12 педагогов.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда стала жертвой пыток после похищения преступной группировкой, занимавшейся телефонным мошенничеством. В наказание ее заставили сделать тысячу приседаний, после чего ей стало плохо.

