14:31, 27 ноября 2025Мир

В Польше рассказали о безразличии Трампа к Украине

Экс-президент Польши Коморовский: Украина безразлична Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Украина безразлична президенту США Дональду Трампу, который больше заинтересован в восстановлении отношений с Россией. Об этом заявил бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире Onet.

«Украина абсолютно не является предметом его заботы. Предметом его заботы и определенных желаний являются как можно лучшие отношения с Россией», — отметил бывший польский лидер.

Коморовский подчеркнул, что отношение Трампа к Украине можно описать как безразличное. По словам экс-президента, американский лидер лишь заинтересован в том, как завершить украинский конфликт «без потери лица, а также без потерь в американском и западном общественном мнении».

Ранее издание The New York Times сообщало, что министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве пытался убедить союзников ускорить работу над мирным урегулированием конфликта на Украине.

