Депутат Журова: Фон дер Ляйен пытается накалить ситуацию с конфликтом на Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воинственно настроена и пытается накалить обстановку, вместо того, чтобы заниматься мирным урегулированием. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что нельзя допустить «разделения» Украины в будущем, так как это станет прецедентом для следующих войн и конфликтов. Кроме того, политик выразила мнение, что Россия не показала реальной готовности к урегулированию украинского конфликта.

Депутат отметила, что глава Еврокомиссии, вероятно, намеренно не обращает внимания на другие конфликты недавнего времени, которые повлекли за собой изменение территорий государств. Журова считает, что Фон дер Ляйен единственная, кто настолько воинственно настроен в Европе, несмотря на то, что уже появляются планы мирного урегулирования.

«Я думаю, что она таким образом накаляет обстановку. Уже и на Украине понимают, что некоторые земли им не вернуть, хотя вслух это не озвучивают. Потому что сами эти территории не хотят туда возвращаться, люди этого не хотят, потому что увидели, что с ними сделали», — объяснила парламентарий.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил главу Еврокомиссии в саботаже мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, одновременно с этим она пытается навязать безответственные, глупые и высокомерные условия урегулирования конфликта.