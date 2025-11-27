Экономика
11:29, 27 ноября 2025Экономика

В России подешевело одно из новогодних лакомств

АКОРТ: Мандарины в России подешевели в среднем на 25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В 2025 году снизилась минимальная цена мандаринов в крупных торговых сетях России. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, за последний год стоимость этого новогоднего лакомства упала в среднем на 25 процентов. Сейчас стоимость килограмма таких фруктов начинается от 100 рублей.

Богданов подчеркнул, что в зависимости от магазина покупатели могут выбрать от двух до одиннадцати видов мандаринов.

Ранее сообщалось, что к середине ноября в России подешевели апельсины (минус 22 процента), мандарины (минус 9 процентов) и бананы (минус 3 процента). В то же время стоимость килограмма лимонов выросла в среднем на 44 процента.

С конца сентября Абхазия увеличила поставки мандаринов в Россию до 502,5 тонны (плюс 118 тонн в годовом выражении).

