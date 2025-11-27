Депутат Чепа: Россия не будет ждать выборов президента на Украине

На президента Украины Владимира Зеленского слишком сильно влияет Европа, которой он должен много денег, кроме того, вопросы вызывают будущие выборы главы государства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Алексей Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам саммита стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке заявил, что стратегической ошибкой украинского руководства стал страх провести выборы. По его словам, подписывать документы с украинским руководством бессмысленно.

Депутат отметил, что Зеленский слишком зависим от Европы и понимает, что националистические движения, которые в этой стране возродились, имеют значительную силу и он не сможет им противостоять. Кроме того, сегодня у России вызывают вопросы будущие выборы на Украине, которые должны пройти сразу же после подписания соглашений, добавил он.

«Естественно, мы не будем ждать выборов на Украине, потому что они будут это всячески затягивать. И, скорее всего, они пройдут уже после какого-то выработанного соглашения. Этапность должна быть каким-то образом обустроена в этом документе. В плане США было предусмотрено, что, в случае начала исполнения этого соглашения, в течение 100 дней должны состояться выборы. В этом случае легитимность, которая должна быть, сидит внутри этого соглашения», — сказал Чепа.

Ранее президент России назвал условие прекращения боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что специальная военная операция завершится тогда, когда войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий.