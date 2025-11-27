Россия
14:22, 27 ноября 2025

В российском городе дети едва не сгорели из-за пауэрбанка

Shot: В Перми дети едва не сгорели в квартире из-за пауэрбанка
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

В Перми дети едва не сгорели в квартире из-за пауэрбанка. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям российского издания, горожане оставили устройство на ночь на диване. Владельцы жилища проснулись, когда уже полыхал огонь.

Взрослые потушили возгорание еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Иркутской области два человека заживо сгорели в доме с печкой.

Еще раньше в Ростовской области двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в доме. Предположительно, рядом с мальчиком в момент случившегося не было никого из взрослых.

