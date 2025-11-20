Двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в российском регионе

В Ростовской области двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в доме

В Семикаракорском районе Ростовской области двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в частном доме. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По данным российского издания, ЧП произошло в хуторе Слободском, внутри дома выгорела одна комната. Предположительно, рядом с мальчиком в момент случившегося не было никого из взрослых.

Другие обстоятельства ЧП выясняются.

До этого стало известно, что в Красноярском крае женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в частном доме. Младшая дочь надышалась дымом, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося под Красноярском было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в городе Любани Ленинградской области женщина и трое ее детей заживо сгорели во время пожара.