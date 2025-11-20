Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 20 ноября 2025Россия

Двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в российском регионе

В Ростовской области двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в доме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Telegram-канал «МЧС Ростовской области»

В Семикаракорском районе Ростовской области двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в частном доме. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По данным российского издания, ЧП произошло в хуторе Слободском, внутри дома выгорела одна комната. Предположительно, рядом с мальчиком в момент случившегося не было никого из взрослых.

Другие обстоятельства ЧП выясняются.

До этого стало известно, что в Красноярском крае женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в частном доме. Младшая дочь надышалась дымом, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося под Красноярском было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в городе Любани Ленинградской области женщина и трое ее детей заживо сгорели во время пожара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости