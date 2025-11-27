В США пригрозили убийством одной категории людей

Хегсет: США убьют каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков в страну

Власти Соединенных Штатов убьют каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков на американскую территорию. С такой угрозой выступил шеф Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Если вы наркотеррорист, который хочет ввезти наркотики в США... мы покончим с вами», — отметил он.

По словам Хегсета, американские власти «точно знают, на кого нацелены и почему». «Если вы причастны к таким действиям, мы вас убьем», — добавил он.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в течение ноября власти Штатов объявят «Картель де лос Солес», которым, по утверждениям Вашингтона, руководят президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие венесуэльские чиновники, иностранной террористической организацией.

До этого Пит Хегсет объявил, что США начали операцию против наркокартелей в Западном полушарии. По его словам, соответствующий приказ отдал президент Дональд Трамп.

Ранее Штаты нанесли удар по судну в Карибском море, которое, как утверждается, использовалось террористической организацией для перевозки наркотиков.