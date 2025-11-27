Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 27 ноября 2025Мир

В США пригрозили убийством одной категории людей

Хегсет: США убьют каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков в страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Власти Соединенных Штатов убьют каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков на американскую территорию. С такой угрозой выступил шеф Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Если вы наркотеррорист, который хочет ввезти наркотики в США... мы покончим с вами», — отметил он.

По словам Хегсета, американские власти «точно знают, на кого нацелены и почему». «Если вы причастны к таким действиям, мы вас убьем», — добавил он.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в течение ноября власти Штатов объявят «Картель де лос Солес», которым, по утверждениям Вашингтона, руководят президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие венесуэльские чиновники, иностранной террористической организацией.

До этого Пит Хегсет объявил, что США начали операцию против наркокартелей в Западном полушарии. По его словам, соответствующий приказ отдал президент Дональд Трамп.

Ранее Штаты нанесли удар по судну в Карибском море, которое, как утверждается, использовалось террористической организацией для перевозки наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    В Пентагоне раскрыли подробности о состоянии пострадавших нацгвардейцев

    Еще один аэропорт России ввел временные ограничения

    В утечке записей переговоров Ушакова и Уиткоффа заподозрили европейские спецслужбы

    В США пригрозили убийством одной категории людей

    Потерявшийся пятилетний мальчик спасся от метели благодаря водителю автобуса

    В Нигерии объявили чрезвычайное положение

    Предсказано скорое выступление Трампа о контакте с пришельцами

    Греф назвал благоприятный для внешней торговли курс доллара

    Спортсменка-чемпионка назвала удивившее ее отличие США от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости