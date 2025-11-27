Guardian: Спецслужбы Европы могут стоять за утечкой разговора Ушакова и Уиткоффа

Спецслужбы государств Европы, вероятно, могут стоять за утечкой записей переговоров помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Такие данные приводит британская газета The Guardian со ссылкой на экс-сотрудника разведки.

Специалист полагает, что работники европейских спецслужб намеренно «слили» в прессу сведения о разговоре, чтобы сорвать усилия США по урегулированию украинского конфликта. Еще один источник издания выразил мнение, что виновниками утечки могут быть сотрудники Центрального разведывательного управления США или Агентства национальной безопасности, которые недовольны политикой президента Дональда Трампа и его администрации.

Журналисты издания также не отрицают возможной причастности Украины к утечке информации, поскольку Киев заинтересован в подрыве позиций Уиткоффа. Но в то же время «риск катастрофической ссоры с американцами в случае поимки с поличным заставил бы украинских чиновников крепко задуматься» о целесообразности такого поступка, отмечается в статье.

Ранее публикация агентством Bloomberg стенограммы якобы утекшей записи телефонных разговоров Уиткоффа и Ушакова вызвала шквал критики в адрес спецпредставителя Трампа и даже обвинения в якобы работе на Россию от сторонников Украины. Позднее к ним присоединились и политики внутри США.