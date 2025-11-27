В возвращении России в G8 увидели выгоду для ЕС

UnHerd: Страны ЕС готовы к возвращению РФ в G8

Страны Европейского союза (ЕС) готовы поддержать идею возвращения России в «Большую восьмерку» (G8) ради сохранения собственного влияния. Такое мнение выразил доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в статье для Unherd.

«Решение о переформатировании "Большой восьмерки", которое международные СМИ преподносят как помощь России в возвращении на "мировую арену", следует рассматривать не как уступку, а как способ поддержания значимости европейских государств», — сказано в сообщении.

При этом Канлифф подчеркнул, что без обновленного G8 страны ЕС могут оказаться вне стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном. «Старые гегемонистские группы, через которые западные государства пытались управлять мировой экономикой и международным порядком, теперь не действуют», — добавил эксперт.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Европа в своем плане мирного урегулирования конфликта на Украине предположила возвращение России в G8.

