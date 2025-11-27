Мир
00:59, 27 ноября 2025

Вэнс назвал последствия конфликта на Украине

Вэнс: Конфликт на Украине показал изменение тактики боевых действий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Конфликт на Украине показал, что тактика ведения боевых действий изменилась. Последствия конфликта назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит ТАСС.

«Теперь используются беспилотники, теперь ведутся кибервойны, теперь космические спутники так же важны для военных, как винтовка, танк или самолет 20-30 лет назад», — сказал Вэнс.

По его словам, теперь «чтобы быть лучшим» требуются новые технологии и средства.

21 ноября стало известно, что США пригрозили лишить Украину оружия и разведданных, если страна не примет предложенный Вашингтоном мирный план. Источники агентства Reuters утверждали, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Киев принял условия до 27 ноября.

