16:09, 27 ноября 2025

Зеленский поблагодарил двух Трампов в день благодарения

Зеленский обратился к Трампу и его жене с благодарностью в день благодарения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу и его жене Мелании Трамп с благодарностью в день благодарения. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Дональд Трамп, Мелания Трамп и весь американский народ. Мы глубоко благодарны за всю поддержку, которая спасла столько жизней на Украине и помогает нам каждый день защищать нашу независимость», — написал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован во встрече Владимира Зеленского и его коллеги Дональда Трампа. По его словам, только на уровне двух президентов могут быть обсуждены «наиболее чувствительные вопросы».

До этого американский телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме рассказывал, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в частной резиденции американского лидера Мар-а-Лаго. О датах встречи не сообщалось.

