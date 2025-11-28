В армии США заявили о проблемах с командованием войсками

В ВС США признали, что их системы командования войсками не соответствуют реалиям

Американская армия признала, что действующие системы командования и управления войсками не соответствуют реалиям, пишет РИА Новости на основе правительственных документов США.

В Вооруженных силах (ВС) США уточнили, что текущие системы боевого управления недостаточно мобильны, интуитивны и жизнеустойчивы. По мнению военных, они не могут эффективно справляться с текущими угрозами, изменениями характера боевых действий и темпом технологического развития.

Для их обновления планируется задействовать коммерческих партнеров. Ожидается, что они выстроют систему c единой базой данных и инструментами продвинутой аналитики.

Ранее в армии США признали превосходство России в дронах.

