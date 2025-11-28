Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 28 ноября 2025Мир

В армии США заявили о проблемах с командованием войсками

В ВС США признали, что их системы командования войсками не соответствуют реалиям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lee Sang-hoo / Global Look Press

Американская армия признала, что действующие системы командования и управления войсками не соответствуют реалиям, пишет РИА Новости на основе правительственных документов США.

В Вооруженных силах (ВС) США уточнили, что текущие системы боевого управления недостаточно мобильны, интуитивны и жизнеустойчивы. По мнению военных, они не могут эффективно справляться с текущими угрозами, изменениями характера боевых действий и темпом технологического развития.

Для их обновления планируется задействовать коммерческих партнеров. Ожидается, что они выстроют систему c единой базой данных и инструментами продвинутой аналитики.

Ранее в армии США признали превосходство России в дронах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Трамп подтвердил смерть раненной при стрельбе в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    В армии США заявили о проблемах с командованием войсками

    Россиянам назвали способ обратиться за пенсией до пенсионного возраста

    Москва останется без снега как минимум до середины декабря

    Обманутая мужем женщина обрела неожиданную союзницу

    Желание Евросоюза ужесточить санкции объяснили

    Российский посол заявил об уходящей в прошлое эпохе доминирования Запада

    Два российских города оказались под ударами украинских беспилотников

    37-летняя учительница призналась в нескольких изнасилованиях 15-летнего подростка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости