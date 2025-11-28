АЗС получила повреждения при атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Гусев: В Воронежской области сбиты два БПЛА ВСУ, повреждены дом и АЗС

В ночь на 28 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

По его данным, предварительно, никто не пострадал. Однако в одном из муниципалитетов обломки беспилотника посекли кровлю жилого дома, в другом — остекление автозаправочной станции (АЗС). Районы падения фрагментов дронов губернатор не раскрыл.

Ранее об отражении ночной атаки ВСУ также сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Под ударом оказались Чертковский, Октябрьский сельский, Шолоховский, Миллеровский и Дубовский районы, а также Шахты и Таганрог. Повреждения получили машины и жилые дома.

Кроме того, сообщалось о взрывах над Саратовом и Энгельсом. Предварительно, города атаковали беспилотники.