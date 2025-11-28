Россия
06:15, 28 ноября 2025Россия

Губернатор российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

Слюсарь: ВСУ атаковали семь муниципалитетов Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 28 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались при помощи беспилотников ударить по семи муниципалитетам Ростовской области. Подробности ночной атаки раскрыл губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Под ударом оказались Чертковский, Октябрьский сельский, Шолоховский, Миллеровский и Дубовский районы, а также Шахты и Таганрог. В результате атак никто не пострадал. «В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома. Из квартир были выведены все жильцы», — сообщил Слюсарь.

В Таганроге были повреждены два частных дома. Прочая информация о последствиях на земле будет уточняться, добавил чиновник.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что над Саратовом и Энгельсом гремят взрывы.

