02:12, 28 ноября 2025Россия

Два российских города оказались под ударами украинских беспилотников

Shot: ВСУ атаковали Саратов и Энгельс
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Взрывы прозвучали над двумя российскими городами — Саратовом и Энгельсом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, сейчас в городах звучат сирены воздушной тревоги. По предварительной информации, город атакуют украинские беспилотники, работают системы противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей.

«Мощные взрывы в небе начали раздаваться после часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала.

Ранее в воздушной гавани Саратова были введены ограничения — аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.

