Британию предупредили о последствиях возможной конфискации российских активов

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет воровством. Его слова приводит РИА Новости.
Во время мероприятия в Лондоне Келин предупредил о последствиях возможной конфискации российских активов и назвал это воровством. «Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что Еврооюз работает над экстренным планом «Б» на случай, если его члены не договорятся о конфискации замороженных активов России для финансирования военных действий Киева. «Если мы ничего не предпримем, другие предпримут это раньше нас», — сказал один чиновник ЕС на условиях анонимности.