05:56, 28 ноября 2025

Британию предупредили о последствиях возможной конфискации российских активов

Посол Келин назвал воровством любое изъятие Лондоном российских активов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет воровством. Его слова приводит РИА Новости.

Во время мероприятия в Лондоне Келин предупредил о последствиях возможной конфискации российских активов и назвал это воровством. «Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что Еврооюз работает над экстренным планом «Б» на случай, если его члены не договорятся о конфискации замороженных активов России для финансирования военных действий Киева. «Если мы ничего не предпримем, другие предпримут это раньше нас», — сказал один чиновник ЕС на условиях анонимности.

