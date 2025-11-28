Интернет и СМИ
Чеченец избил уехавшего из России блогера из-за шутки

Shot: Боец ММА Чурчаев избил блогера Субо из-за неудачной шутки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Чеченский боец ММА Шовхал Чурчаев избил уехавшего из России блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, из-за неудачной шутки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел во время совместной трансляции спортсмена и блогера. Причиной стали слова Мамедова о том, что Чурчаев «просил на коленях главу UFC подписать его в промоушен».

Услышав это, боец набросился на блогера, ударил его несколько раз по лицу, а затем стал бить ногами.

27 февраля 2025 года Мамедова лишили российского гражданства после проверки, начатой из-за его роликов, унижающих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Ему закрыли въезд в страну на 70 лет.

