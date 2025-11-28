Диетолог назвал самое полезное молоко

Диетолог Понс посоветовал отдавать предпочтение цельному молоку

Диетолог Хуанми Понс назвал самый полезный, по его мнению, вид молока. Его слова приводит издание La Razon.

По мнению Понсы, во взрослом возрасте не стоит пить молоко, поскольку оно приводит к проблемам с пищеварительной системой. Тем же, кто не в состоянии отказаться от этого продукта, врач посоветовал отдавать предпочтение цельному. Дело в том, что такое молоко является наименее обработанным из всех и, следовательно, самым натуральным, пояснил он.

Полуобезжиренные и обезжиренные варианты Понс призвал оставить на полке магазина. Соевое и миндальное молоко тоже лучше обходить стороной. Что касается растительных вариантов напитка, в них обычно содержатся стабилизаторы, консерванты и другие вещества, вредные для здоровья, подчеркнул врач.

