Дочь Робби Уильямса дебютировала в кино

Дочь культового певца Робби Уильямса и актрисы Айды Филд Тедди дебютировала в кино. Об этом сообщает издание Independent.
Известно, что Тедди Уильямс снялась в рождественском фильме «Город мишуры». Вместе с девочкой в проекте участвует, например, голливудская звезда Ребел Уилсон, которая сыграла ее мать. На премьере семейной картины в Лондоне юную актрису поддержали оба родителя, которые позировали камерам и подбадривали Тедди.
Ранее стало известно, что знаменитый британский певец Робби Уильямс заявил, что врачи обнаружили у него синдром Туретта. Музыкант рассказал, что старается бороться с навязчивыми мыслями и симптомами неврологического расстройства.