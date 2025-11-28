Культура
19:42, 28 ноября 2025Культура

Дочь Робби Уильямса дебютировала в кино

13-летняя дочь Робби Уильямса Тедди дебютировала в кино в качестве актрисы
Андрей Шеньшаков

Фото: Ian West / PA Images via Getty Images

Дочь культового певца Робби Уильямса и актрисы Айды Филд Тедди дебютировала в кино. Об этом сообщает издание Independent.

Известно, что Тедди Уильямс снялась в рождественском фильме «Город мишуры». Вместе с девочкой в проекте участвует, например, голливудская звезда Ребел Уилсон, которая сыграла ее мать. На премьере семейной картины в Лондоне юную актрису поддержали оба родителя, которые позировали камерам и подбадривали Тедди.

Ранее стало известно, что знаменитый британский певец Робби Уильямс заявил, что врачи обнаружили у него синдром Туретта. Музыкант рассказал, что старается бороться с навязчивыми мыслями и симптомами неврологического расстройства.

