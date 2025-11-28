Ева Грин обнажила грудь для журнала

Актриса Ева Грин в откровенном виде снялась для журнала Harper’s Bazaar

Французская актриса и модель Ева Грин в откровенном виде снялась для журнала Harper’s Bazaar Taiwan. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 45-летняя звезда фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» предстала в платье с прозрачным верхом и декором из стразов. При этом она отказалась от бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь руками.

Знаменитости уложили волосы в гладкий низкий хвост и сделали макияж в стиле smokey eyes.

