21:11, 28 ноября 2025

Европу предупредили о трагических последствиях отставки Ермака

Сенатор Джабаров: Отставка Ермака стала трагедией для Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Handout / Ukrainian Presidential / Global Look Press

Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского стала трагедией для Европы. О последствиях данного решения предупредил российский сенатор Владимир Джабаров в интервью РИА Новости.

По его словам, европейцы будут «переобуваться в воздухе» из-за страха остаться «непонятно с чем». Он также отметил, что президент США Дональд Трамп осознал «недееспособность» Зеленского.

«Для Европы тоже трагический день. Если [президент США Дональд] Трамп взял такую линию и готов режим Зеленского, по сути, сместить с политической арены европейской, это хорошо», — сказал Джабаров.

28 ноября следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака. Через несколько часов после этого он подал в отставку.

