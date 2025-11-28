Евросоюз отреагировал на обыски у Ермака

В ЕС назвали обыски у Ермака признаком успешной работы антикоррупционных органов

В Европейском союзе (ЕС) считают обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака признаком успешной работы украинских антикоррупционных органов. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам расширения Гийом Мерсье, передает The Guardian.

По его словам, расследование коррупционного скандала на Украине «ясно показало, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать».

«Позвольте мне подчеркнуть, что борьба с коррупцией является ключевым элементом, необходимым для вступления страны в ЕС. (...) Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — добавил Мерсье.

О начале обысков у Ермака стало известно утром 28 ноября. По информации журналистов, следственные мероприятия проводят десять сотрудников антикоррупционных органов. Сам Ермак заявил, что оказывает содействие следствию и предоставил правоохранителям полный доступ к своей квартире.