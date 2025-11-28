Идею Трампа назначить нового спецпредставителя по Украине объяснили

NBC: Дрисколла направили в Киев из-за способности убедить в необходимости мира

Администрация президента США Дональда Трампа направила на переговоры в Киев министра армии Дэниэла Дрисколла из-за его близости к Белому дому и способности убедить украинцев в необходимости достижения мира. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Поручив Дрисколлу вести мирные переговоры с Украиной, Трамп надеялся, что он сможет заложить важную основу для сотрудничества с Киевом до того, как в дело вступят спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Когда Дрисколл прибыл в Киев 19 ноября, он сообщил украинцам, что в отличие от прошлого, когда США отклоняли запросы на поставки оружия, расширение разведывательной деятельности или другую помощь, а затем одобряли их, на этот раз все по-другому. Он сказал, что его страна не может продолжать поставлять Киеву оружие в прежних объемах, потому что американские запасы истощаются.

По данным издания, изначально Трамп не планировал просить Дрисколла показать украинцам 28 пунктов своего плана по урегулированию конфликта, но его положения просочились в СМИ пока министр армии США находился в дороге. Затем Дрисколлу было поручено ознакомить украинцев с американским планом.

Ранее сообщалось, что кандидатура министра армии США Дрисколла была выбрана для переговоров по Украине, поскольку Трамп ему доверяет, а также потому, что это было удобно, так как он должен был находиться в Киеве для обсуждения дронов.