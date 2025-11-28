Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:07, 28 ноября 2025Ценности

Ирина Шейк показала фото без штанов

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ирина Шейк (справа)

Ирина Шейк (справа). Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в откровенном образе. Соответствующий снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черном боди с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она отказалась от штанов, демонстрируя ноги.

В качестве обуви на ней были черные босоножки с бахромой. В то же время звезда распустила волосы и надела крупные серьги.

Ранее в ноябре Ирина Шейк распахнула жакет на камеру и показала грудь в ярком бюстгальтере. Манекенщицу сняли сидящей в парикмахерском кресле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны три причины обысков у главы офиса Зеленского

    Россиянам назвали главную популярную тему осени

    Россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой

    Глава МИД Китая посетит Россию

    Диетолог предупредила об указывающем на зависимость от кофе тревожном сигнале

    «Космическая связь» построит четыре новых спутника

    Ставшим жертвами мошенников россиянам назвали единственный безопасный алгоритм действий

    Россия нарастила поставки рыбы в страну БРИКС

    На заводе в российском городе произошел взрыв

    На Западе прислушались к словам Путина о Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости