Ирина Шейк показала фото без штанов

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в откровенном образе

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в откровенном образе. Соответствующий снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черном боди с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она отказалась от штанов, демонстрируя ноги.

В качестве обуви на ней были черные босоножки с бахромой. В то же время звезда распустила волосы и надела крупные серьги.

Ранее в ноябре Ирина Шейк распахнула жакет на камеру и показала грудь в ярком бюстгальтере. Манекенщицу сняли сидящей в парикмахерском кресле.