Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:29, 28 ноября 2025Из жизни

Исчез обладатель лотерейного билета с выигрышем на шесть миллиардов рублей

В США победитель лотереи выиграл шесть миллиардов рублей и не забрал деньги
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

Устроители лотереи Lotto Texas, которую проводят в американском штате Техас, не могут найти победителя очередного розыгрыша. Об этом сообщает издание USA Today.

15 ноября в Lotto Texas была разыграна одна из крупнейших сумм в истории этой лотереи — 78 миллионов долларов (около шести миллиардов рублей). Вся сумма досталась обладателю единственного лотерейного билета, купленного в техасском городе Браунсвилл.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Хотя прошло уже две недели, победитель так и не пришел за выигранными деньгами. Устроители лотереи не знают, куда он исчез, и предупреждают, что ему следует поторопиться. Выигрыш можно забрать лишь до 14 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что житель штата Мэриленд, США, скрыл от семьи свою победу в лотерее. Он забрал деньги всего за несколько дней до даты, когда выигрыш должен был «сгореть».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Польши потребовал объяснений от Украины

    Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в Мэрилин Монро для Met Gala

    Раскрыты предпочтения россиян в сети

    Богатейшая экономика сжалась из-за пошлин Трампа

    Второе тело извлекли из-под завалов на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

    Раскрыты детали поимки подорвавшего генерала Генштаба России

    Похитившей 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру российского региона изменили наказание

    Диетолог назвал самое полезное молоко

    В России помогут роботизировать белорусские заводы

    Подробности продвижения ВС России в Харьковской области раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости