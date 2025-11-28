Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:11, 28 ноября 2025Забота о себе

Любителей красной икры предупредили о смертельной опасности

Паразитолог Морозов: В красной икре могут быть анизакиды
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В красной икре могут быть анизакиды — это разновидность круглых червей. Паразиты живут в мышцах рыбы и ее внутренних органах, в том числе в икре. О том, с какими опасностями могут столкнуться любители данного деликатеса, рассказали Пятому каналу опрошенные эксперты.

Среди последствий попадания паразита в организм — крапивница и различные аллергические проявления. В случае появления симптомов вроде тошноты и диареи необходимо срочно обратиться к врачу. Заниматься самолечением может быть смертельно опасно, объяснил паразитолог Евгений Морозов.

Специалисты подчеркивают, что для того, чтобы избежать заражения, не следует покупать икру на развес, на рынках или по объявлению в интернете. Делать это нужно только в магазинах и желательно выбирать продукцию проверенных производителей. Предпочтение в данном случае следует отдать стеклянным банкам. Благодаря прозрачности упаковки можно еще до покупки оценить внешний вид товара.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в России выросло производство красной икры. Показатели достигли 74,4 грамма на одного человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Польши потребовал объяснений от Украины

    Раскрыты предпочтения россиян в сети

    Богатейшая экономика сжалась из-за пошлин Трампа

    Второе тело извлекли из-под завалов на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

    Раскрыты детали поимки подорвавшего генерала Генштаба России

    Похитившей 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру российского региона изменили наказание

    Диетолог назвал самое полезное молоко

    В России помогут роботизировать белорусские заводы

    Подробности продвижения ВС России в Харьковской области раскрыли

    Москвичей предупредили об аномальном начале декабря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости