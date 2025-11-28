Медведев прокомментировал отставку Ермака

Медведев: Коррупционная власть вокруг Зеленского посыпалась

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Об этом он написал на своей странице в мессенджере МАХ.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский после коррупционного скандала утратил свою легитимность и не может иметь право на подписание мирного договора с РФ.

«Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Крах системы неизбежен», — написал он.

Ермак подал в отставку 28 ноября. До этого к нему с обысками приходили следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).