Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 28 ноября 2025Силовые структуры

Падение выброшенной из окна с пятого этажа девушки в российском городе попало на видео

В Челябинске мужчина избил девушку и выбросил из окна 5-го этажа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинске сняли на видео, как избитую девушку выбросили из окна с пятого этажа. Кадры произошедшего «Агентство чрезвычайных новостей» опубликовало в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пострадавшую выбросили из окна и она упала на землю.

По данным URA.RU, все произошло на улице Гагарина. Мужчина поссорился с потерпевшей, избил ее и выбросил в окно. Сейчас девушка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии: у нее перелом позвоночника, а одно из сломанных ребер пробило легкое. Ее ввели в искусственную кому.

В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция разыскивает мужчину, который в Каменск-Шахтинском забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком.

