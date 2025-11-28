Падение выброшенной из окна с пятого этажа девушки в российском городе попало на видео

В Челябинске мужчина избил девушку и выбросил из окна 5-го этажа

В Челябинске сняли на видео, как избитую девушку выбросили из окна с пятого этажа. Кадры произошедшего «Агентство чрезвычайных новостей» опубликовало в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пострадавшую выбросили из окна и она упала на землю.

По данным URA.RU, все произошло на улице Гагарина. Мужчина поссорился с потерпевшей, избил ее и выбросил в окно. Сейчас девушка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии: у нее перелом позвоночника, а одно из сломанных ребер пробило легкое. Ее ввели в искусственную кому.

В ситуации разбираются правоохранители.

