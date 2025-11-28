Бывший СССР
На Украине оценили перспективы Зеленского после отставки Ермака

«Страна.ua»: Перспективы Зеленского во многом обнуляются из-за отставки Ермака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Политические перспективы президента Украины Владимира Зеленского обнуляются на фоне отставки главы его офиса Андрея Ермака. Такое мнение выразило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Сначала разгорелся коррупционный скандал, в котором оказались замешаны самые близкие к Зеленскому люди, а теперь произошла отставка ключевого человека в вертикали власти. Все это многократно снижает шансы Зеленского победить на выборах, отмечается в материале.

Издание также допускает жесткий вариант, при котором парламентское большинство «переформатируется и перейдет под контроль "антизеленской коалиции"». В этом случае будет вынесен вотум недоверия правительству и оказано давление на президента с целью заставить сформировать новый кабинет министров, который не будет им контролироваться.

«Такой сценарий, по сути — прямая дорога к скорому уходу и самого Зеленского», — резюмирует «Страна.ua».

Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поддержал Зеленского после решения уволить Ермака. Политик напомнил, что для Киева важно, чтобы «ни у кого не было никаких вопросов к Украине». Он также пообещал, что Зеленский, как «лидер нации», не допустит ослабления Украины.

