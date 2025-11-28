Забота о себе
19:27, 28 ноября 2025Забота о себе

Назван самый опасный год в жизни каждого человека

Эксперт по долголетию Бюттнер предупредил о тревоге после выхода на пенсию
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что год выхода на пенсию является самым важным в жизни каждого человека. В беседе с изданием HuffPost он объяснил, чем опасен этот период.

Бюттнер предупредил, что именно в год выхода на пенсию существенно повышается уровень смертности. У человека в этот период могут возникнуть тревога, уныние и страх перед неизвестностью. Многие люди теряют цель в жизни, у них появляется ощущение, будто чего-то не хватает, пояснил специалист.

Причиной таких негативных трансформаций он назвал кардинальное изменение привычек и режима, которых человек придерживался на протяжении долгих лет. Чтобы продлить жизнь, Бюттнер призвал сохранять прежний уровень активности, поддерживать социальные связи, а также найти любимое дело.

Ранее врач Анастасия Гольцман дала несколько советов для долголетия. Так, она призвала уделять 20 минут в день физической активности.

