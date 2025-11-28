Бывший СССР
Назван возможный срок завершения СВО военным путем

Военный эксперт Матвийчук: Украина может потерпеть поражение в течение года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Специальная военная операция (СВО) может завершиться в течение года, но для этого Вооруженным силам России (ВС) необходимо решить три задачи, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Здесь нужно решить три задачи. Децентрализовать и разрушить систему государственного и военного управления, нанести невосполнимые потери, чтобы больше не могли оправиться в людском составе Вооруженные силы Украины, полностью разрушить военно-промышленную экономику. Решение этих трех проблем приведет к тому, что Украина запросит мира и закончит войну на поле боя. Я думаю, в течение года [удастся решить эти задачи — прим. Ленты.ру]», — сказал Матвийчук.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на условиях России в 2026 году. Он отмечал, что результаты недавнего опроса свидетельствуют о том, что 80 процентов украинцев выступают за немедленное заключение мира. По мнению члена Совфеда, люди осознают, что зима в стране может выдаться непростой, так как российские военные целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее Владимир Зеленский, описывая ситуацию вокруг плана США по Украине, заявил, что страна находится в критическом моменте истории. Украинский лидер подчеркнул, что на Киев оказывается беспрецедентное давление.

    Все новости