Новый комбриг ВСУ в 2016 году потерял секретные карты с позициями своей роты

ТАСС: В 2016 году новый комбриг ВСУ потерял секретные карты в Волчанске

Подполковник Виталий Попович, которого назначили на должность командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2016 году, командуя ротой во время АТО, потерял секретные карты, на которых были обозначены позиции его подразделения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Попович Виталий Николаевич ... активный участник и сторонник "Майдана". В 2016 году, будучи командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде, допустил убийство своего военнослужащего и утрату секретных карт с расположением позиций своей роты», — сообщил собеседник агентства.

После того инцидента Попович был уволен с военной службы. В дальнейшем он устроился в «Нафтогаз», где работал начальником департамента супервайзинга.

