Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 27 ноября 2025Бывший СССР

Новый комбриг ВСУ в 2016 году потерял секретные карты с позициями своей роты

ТАСС: В 2016 году новый комбриг ВСУ потерял секретные карты в Волчанске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Подполковник Виталий Попович, которого назначили на должность командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2016 году, командуя ротой во время АТО, потерял секретные карты, на которых были обозначены позиции его подразделения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Попович Виталий Николаевич ... активный участник и сторонник "Майдана". В 2016 году, будучи командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде, допустил убийство своего военнослужащего и утрату секретных карт с расположением позиций своей роты», — сообщил собеседник агентства.

После того инцидента Попович был уволен с военной службы. В дальнейшем он устроился в «Нафтогаз», где работал начальником департамента супервайзинга.

Ранее сообщалось о группе военнослужащих ВСУ, попавшей в плен из-за ошибки командиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС приняли резолюцию по новым регионам России

    Российская певица не смогла продать квартиру из-за скандала с Долиной

    Назван ведущий Украину к поражению фактор

    МИД России допустил провокации в Молдавии с использованием оружия российского производства

    Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе

    МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» устроила фотосессию в прозрачной юбке

    В России рассказали о росте насмешек над Эстонией

    Журналист сделал заявление о «российской угрозе» после речи Путина

    Новый комбриг ВСУ в 2016 году потерял секретные карты с позициями своей роты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости