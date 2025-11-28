Интернет и СМИ
02:30, 28 ноября 2025Интернет и СМИ

Обманутая мужем женщина обрела неожиданную союзницу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Sparklefart74 рассказала о том, как заступилась за вторую жену своего бывшего мужа Энтони. По словам автора, она была первой супругой мужчины, но смогла наладить отношения с новой избранницей.

«Мы с Энтони расстались в 1998 году, и он вскоре начал встречаться с Лизой. Поначалу я просто хотела убедиться, что она не будет плохо обращаться с нашей общей с Энтони дочерью Марипозой, но в итоге мы сдружились настолько, что я оставалась ночевать у них дома, когда приезжала за девочкой, а также была гостьей со стороны невесты на их свадьбе», — написала автор.

В 2009 году Энтони и Лиза задумались о переезде в другой штат, после чего женщина уехала налаживать там быт, а ее муж на некоторое время остался на старом месте, чтобы управлять бизнесом своего отца. Однако в итоге раздельное проживание растянулось на несколько лет и в 2013 году рассказчица узнала, что ее бывший супруг изменяет нынешней жене с коллегой по имени Мелисса.

Автор не уточнила, развелся ли в итоге Энтони с Лизой, но сейчас он счастлив с Мелиссой, а вместе с ними живет и Марипоза. Кроме того, уже ставшая взрослой девушка периодически помогает матери ухаживать за ее ребенком от другого брака. Из-за этого автор регулярно бывает в доме бывшего мужа и видится с ненавистной ей Мелиссой, которую она считает разрушительницей семейного очага. Все попытки новой возлюбленной Энтони наладить отношения с его первой женой оказались провальными.

«Однажды я случайно оставила велосипед на работе, и Мелисса предложила подвезти меня, но я наотрез отказалась. В конце концов, мой бывший и моя дочь убедили меня принять ее предложение. После многочисленных попыток убедить меня, что она может быть настолько же близка нам с Лизой, насколько близка с Лизой я, она наконец сказала: "Ну, если бы их брак был таким крепким, я бы не смогла встать между ними". К тому времени мы уже добрались до места назначения, и я понимала, что если я немедленно не уйду от нее, то совершу какое-нибудь преступление. Выйдя из машины, я закончила разговор, сказав ей: "Не пойми меня превратно, но Энтони просто хотел куда-нибудь засунуть свой член, а ты — всего лишь использованная тряпка для спермы. Но спасибо, что подвезла меня сюда», — заключила автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о семейной драме, разыгравшейся 20 лет назад по вине его отца. Тогда мужчина начал приставать к молодой жене собственного 23-летнего сына.

    Все новости