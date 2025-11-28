Силовые структуры
16:41, 28 ноября 2025Силовые структуры

Обнаружена примкнувшая к террористам ИГИЛа россиянка

В Петербурге возбуждено дело в отношении женщины, вступившей в ИГИЛ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге возбуждено дело в отношении россиянки, примкнувшей к террористам «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Женщина стала фигуранткой по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании и террористической организации»).

По данным следствия, она вступила в ИГИЛ, находясь на территории иностранного государства. Сейчас россиянка находится за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России.

