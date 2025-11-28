Ценности
Оксана Федорова рассказала о голодании со словами «думала умру»

Телеведущая Оксана Федорова рассказала о голодании со словами «думала умру»
Екатерина Ештокина

Фото: ТЕЛЕГА Online / Rutube

Известная российская телеведущая и модель, заслуженная артистка России Оксана Федорова рассказала о голодании со словами «думала умру». Соответствующий комментарий появился в выпуске проекта «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

47-летняя «Мисс Вселенная» призналась, что полный отказ от еды для нее всегда был неприемлемым, однако ее уговорили на лечебное голодание на программе по детоксу.

«Первый день я думала я умру, мне так было плохо. Мы без подготовки приехали, обычно пару дней все равно ты переходишь на легкое питание, чтобы подготовиться. Сразу, когда убрали еду, мне стало не очень хорошо, на следующий день уже есть вообще не хотелось», — поделилась звезда. По словам Федоровой, данный опыт стал для нее трансформацией.

В августе Оксана Федорова посетила музей в мини-шортах. Знаменитость приходила в картинную галерею имени Айвазовского.

