Организатора скандально известного рехаба для подростков в Подмосковье арестовали

Суд арестовал организатора рехаба для подростков в Подмосковье до 22 января

Истринский городской суд арестовал основательницу скандально известного реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, где издевались над несовершеннолетними. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о выборе меры пресечения. Женщину заключили под стражу до 22 января 2026 года.

О пытках подростков в подмосковном рехабе стало известно 25 ноября. Предварительно, два центра в Дедовске и Красногорске существовали для помощи подросткам в трудной жизненной ситуации, однако на деле там их мучили и избивали под видом «оказания помощи». 16-летний подросток, избитый в элитном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, оказался в критическом состоянии в больнице. Родители платили за пребывание своих детей от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.