Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 28 ноября 2025Россия

В Кремле оценили последствия коррупционного скандала на Украине

Песков: Коррупционный скандал на Украине может привести к разным последствиям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Украина столкнулась с глубочайшим политическим кризисом, последствия которого непредсказуемы. Так о событиях в стране высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что кризис стал следствием коррупционного скандала. «Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет. Последствия могут быть самыми разными», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков прокомментировал обыски у экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он предположил, что они расшатают внутриполитическую ситуацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил Ермака. Накануне он делал резкие заявления о мирном плане, но уже утром к нему пришли с обыском

    Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

    Путин подписал закон об увеличении МРОТ

    На Западе обратились к Украине с призывом насчет России

    Футболистка избежала наказания за допинг из-за покрытия стадиона

    В российском регионе без света остались несколько тысяч человек после атак ВСУ

    Порошенко сделал заявление на фоне отставки Ермака

    На Украине назвали отставку Ермака «концом Зеленского»

    В России высказались о росте инфляции из-за новой купюры

    В России высмеяли отставку Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости