В Кремле оценили последствия коррупционного скандала на Украине

Песков: Коррупционный скандал на Украине может привести к разным последствиям

Украина столкнулась с глубочайшим политическим кризисом, последствия которого непредсказуемы. Так о событиях в стране высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что кризис стал следствием коррупционного скандала. «Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет. Последствия могут быть самыми разными», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков прокомментировал обыски у экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он предположил, что они расшатают внутриполитическую ситуацию на Украине.

