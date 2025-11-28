Бывший СССР
Подробности продвижения ВС России в Харьковской области раскрыли

ВС России продвинулись за Волчанск и ведут бои за Вильчу и Красный Лиман
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что российские военнослужащие продвинулись за Волчанском. По информации источника Telegram-канала, бои ведутся за Вильчу и Красный Лиман (украинское название — Лиман).

Ранее стало известно, что армия России продолжает штурм Красного Лимана. Отмечалось активное продвижение российских подразделений у Ямполя.

Также появилась информация о позициях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. В Волчанске они начали размещать их рядом с храмами.

