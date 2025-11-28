Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 28 ноября 2025Силовые структуры

Похитившей 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру российского региона изменили наказание

Экс-вице премьеру Пермского края Лопаевой смягчили наказание
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Осужденной на четыре года колонии за хищение 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой смягчили наказание. Об этом сообщает Ura.ru

В Перми Индустриальный районный суд заменил Лопаевой вид наказания — с лишения свободы на ограничение свободы на 2,5 года и 12 дней.

Лопаева была арестована в январе 2022 года.

По версии следствия, в 2017 году она была куратором-исполнителем соглашения региона с благотворительным фондом. Вместе с руководителем этого фонда она, воспользовавшись служебным положением, похитила деньги.

Елена Лопаева входила в команду предыдущего губернатора края, министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В 2015 году она занимала пост замглавы департамента экономической политики Москвы, возглавляемого в то время Решетниковым, а после его назначения на пост губернатора Пермского края стала вице-премьером Прикамья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Польши потребовал объяснений от Украины

    Ким Кардашьян пожалела о перевоплощении в Мэрилин Монро для Met Gala

    Раскрыты предпочтения россиян в сети

    Богатейшая экономика сжалась из-за пошлин Трампа

    Второе тело извлекли из-под завалов на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

    Раскрыты детали поимки подорвавшего генерала Генштаба России

    Похитившей 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру российского региона изменили наказание

    Диетолог назвал самое полезное молоко

    В России помогут роботизировать белорусские заводы

    Подробности продвижения ВС России в Харьковской области раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости