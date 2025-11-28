Похитившей 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру российского региона изменили наказание

Экс-вице премьеру Пермского края Лопаевой смягчили наказание

Осужденной на четыре года колонии за хищение 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой смягчили наказание. Об этом сообщает Ura.ru

В Перми Индустриальный районный суд заменил Лопаевой вид наказания — с лишения свободы на ограничение свободы на 2,5 года и 12 дней.

Лопаева была арестована в январе 2022 года.

По версии следствия, в 2017 году она была куратором-исполнителем соглашения региона с благотворительным фондом. Вместе с руководителем этого фонда она, воспользовавшись служебным положением, похитила деньги.

Елена Лопаева входила в команду предыдущего губернатора края, министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В 2015 году она занимала пост замглавы департамента экономической политики Москвы, возглавляемого в то время Решетниковым, а после его назначения на пост губернатора Пермского края стала вице-премьером Прикамья.