09:05, 28 ноября 2025

Посол США пришла на официальный прием в прозрачном наряде

Посол США Кимберли Гилфойл пришла на дипломатический прием в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elegantview.gr

Бывшая ведущая Fox News, журналистка, фотомодель и прокурор Кимберли Гилфойл в откровенном наряде пришла на дипломатический прием. Соответствующее видео опубликовал фотожурналист Димитрис Пелекис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя экс-невеста Дональда Трампа-младшего, отец которого назначил ее официальным послом США в Греции, предстала на публике в прозрачном облегающем платье черного цвета, украшенном кружевами и сияющими стразами. Также на размещенных кадрах видно, что эффектный образ женщины дополнили объемные локоны и макияж, выполненный в стиле smoky eyes.

Пользователи сети возмутились внешним видом Гилфойл. Они сочли его вульгарным и неподходящим для такого мероприятия. «Она больше похожа на Кардашьян, чем на посла», «Стыдно за нее», «Это платье стриптизерши», «Как же она безвкусно одета», «Она унижает Америку», «Шоу уродов», — высказывались юзеры.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп взорвал соцсети новым имиджем.

    Все новости