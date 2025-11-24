Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:57, 24 ноября 2025Ценности

Новый имидж Дональда Трампа на интервью взорвал соцсети

Мария Винар

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Дональд Трамп взорвал соцсети новым имиджем. Соответствующие комментарии появились в X (ранее — Twitter).

Журналист Аарон Рупар опубликовал отрывок из интервью телеканалу Fox News. Так, американский лидер предстал перед камерами в черном пальто и бордовом шарфе. «Сегодня Трамп выглядит весьма необычно», — заметил Рупар.

Юзеры, в свою очередь, также отметили новый образ Трампа, обвинив его в копировании стиля нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. «Иногда ты начинаешь одеваться по-другому, когда у тебя появляется симпатия к человеку», «Трамп начал одеваться как Мамдани после встречи с ним», «Похоже Трамп взял несколько модных рекомендаций от Мамдани», «Если честно, то в этой одежде он выглядит потрясающе», «Дед пытается выглядеть молодым и модным как его герой Мамдани», — обсуждали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп вызвала споры в сети из-за наряда на приеме, организованном в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали неприемлемый пункт мирного плана ЕС по Украине

    Российского судью разрешили отдать под уголовное дело

    Россиянка стала инвалидом после операции из-за стараний врача

    Беременная Лерчек устроила мини-скандал перед зданием суда и попала на видео

    В правительстве придумали новый способ помочь РЖД

    В Петербурге продали комплекс ЛЭМЗ

    В Госдуме высказались о принципах рассмотрения плана Трампа в России

    Футболист Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии

    В российском аэропорту ввели ограничения на работу

    На Москву обрушились аномальные осадки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости