Российский посол заявил об уходящей в прошлое эпохе доминирования Запада

Посол Гончар: Эпоха коллективного доминирования Запада уходит в прошлое

Эпоха коллективного доминирования Запада уходит в прошлое, заявил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мир стремительно меняется. Как уточнил дипломат, политический и экономический вес стран Глобального Востока и Юга растет, тенденция к многополярности ускоряется.

«Глобальное большинство отказывается подчиняться диктату и давлению кого бы то ни было и все активнее утверждает свои права», — подчеркнул он.

Как уточнил посол, Россия и ее единомышленники предлагают сосредоточить усилия на превращении Евразии в единое пространство мира, стабильности и развития.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил: западные страны убеждены, что многополярность представляет угрозу для их доминирования на международной арене.