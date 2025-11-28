Российский посол заявил об уходящей в прошлое эпохе доминирования Запада

Эпоха коллективного доминирования Запада уходит в прошлое, заявил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, мир стремительно меняется. Как уточнил дипломат, политический и экономический вес стран Глобального Востока и Юга растет, тенденция к многополярности ускоряется.
«Глобальное большинство отказывается подчиняться диктату и давлению кого бы то ни было и все активнее утверждает свои права», — подчеркнул он.
Как уточнил посол, Россия и ее единомышленники предлагают сосредоточить усилия на превращении Евразии в единое пространство мира, стабильности и развития.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил: западные страны убеждены, что многополярность представляет угрозу для их доминирования на международной арене.