Путин заявил о выглядящих как бомжи военных ВСУ

Путин: Заблокированные у Оскола военные ВСУ уже выглядят как бомжи

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию заявил, что заблокированные у реки Оскол военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выглядят как бомжи. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства указал, что заблокированными остаются около 15 батальонов, или 3,5 тысячи человек. Их невозможно обеспечить боеприпасами, обмундированием и питанием, и в таком состоянии противник находится уже не одну неделю.

«Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи», — сказал Путин.

Президент России также заявил, что Вооруженные силы Украины либо уйдут с занимаемых территорий, либо Российская армия добьется этого.

