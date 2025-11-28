Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:24, 28 ноября 2025Россия

Путин заявил о выглядящих как бомжи военных ВСУ

Путин: Заблокированные у Оскола военные ВСУ уже выглядят как бомжи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию заявил, что заблокированные у реки Оскол военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выглядят как бомжи. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства указал, что заблокированными остаются около 15 батальонов, или 3,5 тысячи человек. Их невозможно обеспечить боеприпасами, обмундированием и питанием, и в таком состоянии противник находится уже не одну неделю.

«Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи», — сказал Путин.

Президент России также заявил, что Вооруженные силы Украины либо уйдут с занимаемых территорий, либо Российская армия добьется этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Путин заявил о выглядящих как бомжи военных ВСУ

    Стало известно о пыточной в Волновахе во время оккупации ВСУ

    Военный моряк спас тонущего сына ценой своей жизни

    Эксперт допустил начало на Украине расследования против Зеленского

    Мачеха жестоко отомстила задиравшим ее падчерицу одноклассникам

    Кайли Дженнер опубликовала фото в топе с глубоким декольте

    На Украине объяснили отказ от уступок по территории и численности армии

    Россиянка побывала в США и описала страну фразой «в Америке трава зеленее»

    Украинский военный рассказал о бегстве из ВСУ сотен тысяч солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости